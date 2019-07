Per la costituzione a Barletta del: riunione venerdi 26 luglio alle ore 18:30, presso la Casa della Sinistra di Barletta, in via D’Abundo n. 24.

Questo significa che, diminuendo il gettito fiscale e incassando meno soldi, verrà ulteriormente pregiudicata la possibilità per lo Stato di garantire la stessa qualità di servizi su tutto il territorio nazionale, con ripercussioni gravissime sulle regioni più povere d’Italia, naturalmente meridionali, soprattutto in ordine al sistema sanitario e scolastico.

Per contrastare questo progetto, giustamente definito come la “secessione delle regioni ricche del nord” venerdi 26 luglio alle ore 18:30, presso la Casa della Sinistra di Barletta, in via D’Abundo n. 24, ci sarà una riunione finalizzata alla costituzione del Comitato, anche nella nostra città del Comitato, in modo da alimentare la consapevolezza e l’informazione presso la nostra comunità e il nostro territorio.