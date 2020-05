Barletta, Cantina della Sfida e Chiesa dei Greci da valorizzare nel polo museale alla vigilia della riapertura dei luoghi di cultura (quinta puntata)

«L’ordinanza regionale per la Puglia emanata dal governatore Michele Emiliano ha fatto slittare di una settimana, dal 18 maggio a lunedì 25 maggio, la prevista (ed annunciata) riapertura della Biblioteca comunale Loffredo a Barletta. Città che ospita questo importante centro educativo-culturale nel Castello quale contenitore multitasking elevato a titolo di “Polo museale” integrato con diverse realtà, e dunque dove confluiscono, stando almeno a quanto reperibile su internet, anche la storica Cantina della Sfida e la Chiesa dei Greci.

Quest’ultima è stata oggetto di attenzioni particolari per la sanificazione o disinfestazione a gennaio scorso (pensate un po’ la coincidenza quando nessuno se lo poteva mai immaginare) col trattamento antitarlo alla sua preziosissima iconostasi ortodossa con una spesa di 7.000 euro più iva.

Procedura sofisticata e resasi quanto mai necessaria per la vetustà del manufatto ligneo, aggredito dai tarli, dunque risanato ma escluso dalla pubblica godibilità per alcune problematiche di vigilanza (meglio tenerlo chiuso che aperto senza sicurezza adeguata) mentre anche l’esterno della chiesa, con la sua bella scalinata a doppia rampa ed il portone moderno pure in legno, risulta purtroppo essere stata attaccata dai vandali a colpi di vernice e di graffiti.

Cantina della Sfida: nella Barletta che si onora e si fregia nel suo motto araldico istituzionale di essere nota al mondo intero appunto come “Città della Disfida”, il luogo risentirà anch’esso – con qualche problema di incanalamento verso il fondo per la ristrettezza degli spazi – della segnaletica di percorrenza a senso unico, del distanziamento fra i visitatori, della prenotabilità a distanza per singoli o per gruppi.

In conclusione di questa panoramica sulle modalità di offerta dei beni inseriti nel “Polo museale di Barletta” (tutti di proprietà comunale e gestiti da imprese del settore selezionate in base a concorso), dal confronto fra le modalità di accesso in sicurezza -come previsto dalle linee guida nazionali e dell’ordinanza regionale – si evidenzia la debolezza congenita di una filiera di luoghi da visitare sotto l’aspetto della loro visibilità telematica e della incongruente presenza sul web.

Come abbiamo visto, chi volesse giustamente farsi un’idea “a distanza” delle bellezze turistiche barlettane avrebbe difficoltà a indirizzarsi verso un qualificato ed unico interlocutore telematico, dato che, come già scritto nella puntata precedente, il sito http://www.barlettamusei.it/ appare al visitatore virtuale lacunoso in varie parti e comunque superato nelle informazioni di base da quelle che, cliccando altrove per curiosità o per necessità, si possono più esattamente ed agevolmente trovare su siti privati (tipo bed and breakfast) o, a saperlo, su siti paralleli di agenzia specializzate.

Altrove, il merchandising culturale sui siti attrattivi delle città dove si vuole trascorre qualche ora è vissuto prevalentemente in telematico. Ed è proprio questa la scommessa che bisognerebbe affrontare per vincerla dal punto di vista dei contenuti (qualificati e scelti in maniera scientifica a prescindere da copiaincolla disturbanti e nemmeno fatti bene) e delle risorse umane dedicate al conseguimento dell’obiettivo finale: la soddisfazione del “cliente” finale.»

Nino Vinella, giornalista QUINTA PUNTATA (continua)

