Barletta, Bar.S.A. rimuove rifiuti sulla litoranea di Levante

Missione compiuta sul lungomare di Levante. I La strada presentava una robusta presenza di rifiuti e il caso è stato subito oggetto dell’attenzione dell’amministrazione comunale, culminante giovedì mattina in un sopralluogo del sindaco dott. Cosimo Cannito e degli . I mezzi di Bar.S.A. hanno ultimato una sessione straordinaria di pulizia della strada panoramica a ridosso della bellissima spiaggia di Barletta., culminante giovedì mattina in un sopralluogo del sindaco dott. Cosimo Cannito e degli operatori di Bar.S.A.

È stata prestata particolare cura nell’intervento effettuato per ragioni di sicurezza, visto che attualmente lungo la litoranea di Levante si è intensificato il traffico e la presenza di rifiuti sul ciglio della strada avrebbe potuto creare situazioni di pericolo per gli automobilisti.

Nella stessa giornata si è dunque proceduto alle operazioni di pulizia e rimozione rifiuti, con operatori e mezzi molto attivi fino al pomeriggio. «Barletta e i barlettani stanno testando uno stato inedito di traffico dovuto alla grande opera di rimozione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto – commenta l’amministratore unico di Bar.S.A. avv. Michele Cianci – dunque con l’amministrazione comunale abbiamo inteso fare tutto il possibile per rendere l’esperienza di vita in città quanto più serena e meno critica possibile. La città e i cittadini lo meritano».

