Bando GINN per giovani innovatori – Scadenza 1 marzo

Entro il prossimo 1° marzo è possibile presentare le candidature al bando “GINN” – Giovani Innovatori. “GINN” si pone come obiettivo la selezione di 4 idee progettuali, radicate in Puglia, dai contenuti di particolare significato in termini di innovazione, originalità del prodotto, del servizio, del processo e del modello organizzativo.

Possono presentare le proposte gruppi informali costituiti da almeno 3 persone fisiche di età compresa tra i 18 e i 35 anni intenzionate ad avviare una impresa con sede legale e/o operativa nel territorio di competenza del progetto “PIT STOP”, essendone il bando “GINN” diretta emanazione. “PIT STOP”, di cui Barletta è Comune capofila, è un progetto finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 1, Innovazione e Competitività, a valere sul Programma INTERREG V-A Greece-Italy 2014-2020. Si propone di favorire la creazione di imprese e di nuovi incubatori ed acceleratori di idee imprenditoriali mettendo in rete le associazioni commerciali, culturali e giovanili, il mercato del lavoro e le autorità pubbliche. “PIT STOP”, tra l’altro, è finalizzato a promuovere nuovi incubatori di impresa, a Barletta e Bitonto in Italia e a Ioannina e Patrasso in Grecia, nei settori tradizionali dell’economia territoriale e nell’ICT (Information and Communication Technology), considerati motori di crescita e sviluppo transfrontaliero.

“GINN”, il bando per aspiranti start upper promosso dalla Camera di Commercio di Bari, partner del progetto PIT STOP, permetterà ai 4 progetti selezionati di realizzarsi intraprendendo un percorso di concreto sviluppo e di implementazione dell’idea di business, innescando in parallelo un processo virtuoso in grado di ottimizzare il dialogo tra ricerca e industria, incoraggiare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, promuovere in generale l’economia locale.

I potenziali beneficiari dovranno presentare –ricordiamo ancora entro il 1° marzo 2020– la candidatura esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo promozioni@ba.legalmail.camcom.it .

Tutti i dettagli consultando le pagine web dedicate https://www.ba.camcom.it/info/bando-ginn-giovani-innovatori-progetto-pit-stop-interreg-v-a-greece-italy-2014-2020

