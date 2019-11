È tutto pronto per la seconda edizione del talent “Ballando, cantando, sognando, vivendo” in cui a farla da padrona sarà la musica, nel corso di una serata non solo di intrattenimento, ma anche portatrice di importanti messaggi sociali. L’appuntamento è per sabato 23 novembre, a partire dalle ore 19:30, presso l’auditorium “Riccardo Baglioni” di Andria (via Monte Bianco n. 30), con ingresso gratuito.

Nel corso della serata evento, in cui si esibiranno anche i ragazzi della scuola di danza del ventre di Barletta “Alchimia d’Oriente”, sarà possibile sostenere importanti iniziative di volontariato. Con un contributo volontario, infatti, si potrà contribuire al progetto “Senza Sbarre”, promosso dell’associazione San Vittore e dalla Diocesi di Andria per rivitalizzare la masseria San Vittore, ospitando ex detenuti e detenuti (in regime di custodia attenuata), impiegati in attività lavorative agricole. Durante lo show, condotto dall’organizzatrice Alessandra Carbone con Marco Moschetta e Marialuisa Pistillo, sarà presente anche Arges Onlus, l’associazione di volontariato impegnata nell’assistenza ai malati terminali oncologici.

Circa venti gli artisti emergenti del territorio (provenienti da Andria, Barletta, Canosa e Bari) che si esibiranno in perfomances canore, sottoponendosi all’attento giudizio della giuria di esperti, composta da: Giovanni Andriolo (pianista), Giovanni Marrone (musicista), Vincenzo Matichecchia (attore), Cristoforo Porro (musicista e cantautore) e Damiana Dorotea Sgaramella (giornalista e conduttrice). Nella sezione “Over” concorreranno il chitarrista Francesco Narducci (Andria), Adele Cioce (Bari), il percussionista Diego Civita (Andria), Pino Sardi (Barletta) e Alessio Di Teo, noto come Alex Pupo (Andria). Per la categoria “Adulti”, invece, si susseguiranno sul palco Annalisa Chionchio (Canosa di Puglia), il duo composto dai fratelli Riccardo e Luana Erminio (Andria), Stefania Sgarra (Andria), il duo composto da Luca Gissi e Nicola Alicino (Andria), Davide Dimatteo (Barletta), Marika Benizio (Andria), e infine la band “Reddark” (Andria) composta da Gabriele Pistillo, Maria Chiara De Robertis, Adriano Menga, Chiara De Mucci. Per la categoria “Junior”, infine, ad esibirsi saranno Martina Vilella (Barletta), il duo composto dai fratelli Alessandro ed Elena Vilella (Barletta), Stefania Leopizzi (Barletta), Ilaria Cocco (Andria) e Domenico Benizio (Andria).

«Tra le novità di questa edizione – spiega Alessandra Carbone – i concorrenti avranno anche l’occasione di raccontare la propria storia o dedicare un pensiero speciale a qualcuno. Dopo il sorprendente successo della prima edizione – prosegue l’organizzatrice – ho voluto porre al centro la persona, oltre all’indiscusso talento degli artisti».