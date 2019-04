Auto storiche, a Barletta tornano “I percorsi di Federico II”

Anche quest’anno la città di Barletta ospiterà oltre 70 equipaggi con auto storiche, invitati dalla Storica Scuderia Fieramosca, la più antica della Puglia, fondata nel 1957, tali equipaggi condurranno auto di grande importanza collezionistica, provenienti da varie regioni.

I “veri e autentici” percorsi di Federico II svolti a bordo di splendide autovetture storiche, sono ormai da 18 anni divenuti una pietra miliare del patrimonio storico motoristico della Bat.

Tale evento ha lo scopo di far conoscere al pubblico la storia automobilistica mondiale, i nostri fantastici scenari storici paesaggistici già percorsi da Federico II di Svevia, oltre alle nostre meravigliose culture.

La manifestazione si articolerà con partenza da Barletta alle ore 11:30, alla volta di Trani dove tutte le auto saranno parcheggiate sul porto turistico, quindi a disposizione del pubblico, sino alle ore 17:00.

Una conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Barletta anticiperà l’evento poco prima del 12 Maggio.

A seguire, nel mese di Maggio, la Scuderia Fieramosca club auto moto storiche, organizza anche la 10° edizione dell’Incontro tra due terre, manifestazione di moto storiche con partenza da Barletta, ed arrivo a Manfredonia, si prevedere l’arrivo di numerose motociclette storiche di varie tipologie e marche, da scooter a maxi moto anni 70.

Restando in tema di moto storiche, quest’anno la Scuderia Fieramosca, con la città di Barletta avrà il piacere di ospitare il più grande evento motociclistico Italiano: la Milano-Taranto, che venerdì 12 Luglio attraverserà la città per una tappa con sosta presso la stupenda porta marina, questo per far conoscere le nostre bellezze storiche cittadine.

