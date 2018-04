Attivisti 5 Stelle Barletta,inaugurazione della nuova sede operativa

Siamo lieti di comunicare che sabato 14 aprile alle ore 19:00 ci sarà l‘inaugurazione della nostra nuova sede operativa in via Samuelli 10, nel cuore della città.

La crescita esponenziale del gruppo storico di Attivisti 5 stelle ha reso necessaria una sede più grande di quella di via Marulli, e più adeguata alle esigenze di partecipazione e alla voglia di cambiamento che tanti cittadini stanno esprimendo.

Alle scorse elezioni politiche del 4 marzo, un barlettano su due ha votato per il Movimento 5 Stelle, facendo raggiungere alla nostra città una delle più alte percentuali in Italia (49,7% contro il 32,6% nazionale).

Siamo fiduciosi che questa voglia di rinnovamento possa manifestarsi anche a livello comunale per liberare finalmente la nostra città da una classe politica che da almeno 20 anni la tiene sotto scacco, come dimostrano le recentissime desolanti dimissioni di Pasquale Cascella. Con esse, si pone fine ad una consiliatura che non è mai partita, retta affannosamente da un sindaco costantemente ostaggio di quei consiglieri che avrebbero dovuto sostenerlo e che invece hanno usato il suo nome per garantirsi la rielezione per poi far mancare spesso e volentieri la presenza in consiglio comunale.

Barletta merita ben altro: vi aspettiamo sabato alle 19.00 in via Samuelli, 10 e nei numerosi incontri in programma nelle prossime settimane, per dare una speranza al futuro della nostra città.

Savio Chiariello, Maria Angela Carone e il gruppo Attivisti 5 Stelle Barletta

