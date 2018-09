Apre ufficialmente a Barletta l’ambulatorio popolare!

Di seguito il comunicato stampa di Cosimo Matteucci, di “Potere al Popolo”, sull’apertura dell’ambulatorio popolare

<<Ci siamo riusciti: apre anche a Barletta l’AMBULATORIO POPOLARE!

العيادة الطبية الشعبية

(al testo in italiano ne segue una sintesi tradotta in arabo da Badr Fakhouri, che collaborerà al progetto e che ringraziamo)

L’ambulatorio popolare di Barletta è una struttura mutualistica costituita da medici, infermieri, fisioterapisti, biologi nutrizionisti, studendi, studenti e specializzandi in medicina e infermieristica, counselor, mediatori culturali e altre persone che pur non avendo delle specifiche professionalità nel settore hanno voluto cooperare per aiutare le persone più povere della nostra comunità, senza alcuna distinzione, a soddisfare i propri bisogni di assistenza sanitaria e di informazione in materia di cura e prevenzione, proprio quelle che lo Stato e la Regione Puglia, ormai permeati da un sistema economico neoliberista, tendono a non garantire più.

Grazie alla rete dei nostri volontari saranno attivati molti servizi a partire da quelli più semplici come la misurazione dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, ecc.), a quelli più complessi e avanzati che verranno eseguiti, sempre gratuitamente, presso gli studi medici dei professionisti che hanno già dato la loro disponibilità a collaborare a questo progetto di solidarietà.

L’ambulatorio popolare organizzerà anche degli eventi di informazione medica, sanitaria, e di prevenzione delle malattie più frequenti, quelle che possono essere piú precocemente diagnosticate e curate.

È già attiva la raccolta di materiale sanitario inerte come: garze, protesi, stampelle, carrozzine, pannoloni, traverse e girelli. Questa raccolta è fondamentale per le attivitá dell’ambulatorio per cui chiunque ne avesse disponibilità e volesse farne donazione è invitato a scriverlo nei commenti a questo post o in posta privata, tramite e.mail a ambulatoriopopolare.barletta@gmail.com ovvero sms al n. 3276992552, anche tramite whatsapp.

L’ambulatorio popolare, promosso da Potere di Popolo e condiviso dalla Casa della Sinistra di Barletta, verrà aperto presso la sede di quest’ultima, a Barletta, in via d’Abundo n. 24 e, per il momento, sarà attivo ogni mercoledì a cominciare dal prossimo 17 ottobre, dalle ore 16:00 alle 20:00.

La sua inaugurazione, con una conferenza stampa di tutti i partecipanti al progetto, si terrá sabato 13 ottobre alle ore 19:00, il tutto anticipato da un volantinaggio e banchetti informativi in centro e nelle periferie della città.

L’ambulatorio è aperto a chiunque voglia parteciparvi, a chiunque voglia aiutare e sostenere le persone più deboli della nostra comunità.

Nessuno deve rimanere indietro, tutti insieme per andare avanti.

العيادة الطبية الشعبية

مؤلفة من أطباء و ممرضين و معالجين فيزيائيين و أخصائيين في علم الأحياء و التغذية و طلاب تمريض و مستشارين و وسيط ثقافي ، جميعهم في خدمة الفقراء الموجودين في المدينة .

لأي استشارة أو حاجة يرجى مراجعة المركز على العنوان التالي:

بارليتّا – شارع دابوندو ٢٤ 24

اعتباراً من ١٧ 17 أكتوبر – تشرين الأول

كل اربعاء من الساعة: ١٦:٠٠ 16:00

الى الساعة: ٢٠:٠٠ 20:00

الافتتاح يوم السبت ١٣ 13 أكتوبر – تشرين الأول من الساعة ١٩:٠٠ 19:00 >>