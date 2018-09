L’ultimo tassello ha un nome e un cognome ed è per coach Degni una conferma molto importante: Antonio Defazio continuerà a vestire la maglia della Rosito Nuova Cestistica Barletta anche in C Silver. Classe ‘91, Defazio negli anni si è confermato come uno dei pivot più imponenti dell’intero panorama cestistico pugliese. Oltre ad alzare ulteriormente il tasso tecnico di una squadra che lotterà per garantirsi un ottimo piazzamento, la sua permanenza avrà inevitabilmente dei benefici anche per i tanti giovani in squadra, che vedranno in lui e Nicola Degni i due punti di riferimento dello spogliatoio.

Comunicata, intanto, la data dell’esordio in campionato: la Rosito Barletta, con palla a due fissata alle ore 18:00 di domenica 7 ottobre, dovrebbe ospitare fra le mura amiche del PalaMarchiselli la Dinamo Brindisi. Il calendario comunicato dalla FIP Puglia al momento è provvisorio e potrebbe subire delle variazioni nelle prossime settimane.

Commenta questo articolo