Giovedì mattina, 2 agosto, alle ore 10.30, presso l’Antiquarium di Canne della Battaglia, si terrà un incontro con la stampa per illustrare il programma della giornata, che celebra l’anniversario dello storico scontro del 216 avanti Cristo, fra romani e cartaginesi, che sconfissero i primi, guidati da Annibale.

All’incontro parteciperanno tutti gli attori e soggetti istituzionali coinvolti nel processo di valorizzazione del sito di Canne della Battaglia, il Comune di Barletta e la Regione Puglia, il Mibac e il Polo Museale, il Tpp, che ha allestito il cartellone degli eventi.

Saranno presenti, fra gli altri, oltre alla padrona di casa, la direttrice dell’Antiquarium e Parco archeologico, Miranda Carrieri e il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, il presidente di Tpp Giuseppe D’Urso, la dirigente del Settore Cultura del Comune di Barletta, Santa Scommegna, per la Regione Puglia il consigliere regionale Ruggiero Mennea, delegato dall’assessore regionale Loredana Capone.

Non potrà essere presente la dottoressa Eugenia Vantaggiato, per impegni istituzionali pregressi, pur non avendo fatto mancare il suo sostegno alle iniziative.

Si coglie l’occasione per informare la cittadinanza che la prenotazione dei biglietti bus andata e ritorno per Canne della Battaglia, per gli eventi del 2 agosto, come da programma “D’Estate a Canne della Battaglia”, va effettuata presso l’Infopoint di Corso Garibaldi, 204, tel. 0883/331331 – dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 18.30. La partenza del bus è prevista alle ore 18.45 da Piazza 13 Febbraio.

