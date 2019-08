Aggiudicazione bando Mibac – Siae “Per chi Crea”

L’innovativo Progetto di Residenza Musicale “Creative Tools”, a cura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci” in partenariato con Soundiff – Diffrazioni Sonore, è risultato vincitore del Bando Nazionale SIAE – Mibac “Per Chi Crea”, unico in Puglia. Sono state 2.289 le candidature presentate e poi selezionate da una prestigiosa commissione formata da Paola Dubini (Docente di Management alla Bocconi), Lorenzo Casini (Professore Scuola IMT di Lucca di “Global Law” e “Cultural Heritage and Law”), Luca de Gennaro ( Vice Pres idente di MTV e Curatore Artistico della Milano Music Week), Fulvio Esposito, ex rettore dell’Università di Camerino e Giuseppe Guido Navello (ex direttore Fondazione Teatro Piemonte Europa).

“Creative Tools” è la prima Residenza Musicale creativa nella BAT, un originale cluster formativo e creativo che promuove i nuovi talenti della musica contemporanea, dalla composizione elettroacustica a quella per piano, al live electronics.

Il progetto si svolgerà dal mese di settembre 2019 a giugno 2020 presso il Laboratorio Urbano GOS, con incursioni nei luoghi artistici del territorio che forniranno elementi di ispirazione ai giovani compositori: dal Castello alla Cattedrale, dalla casa natale del m° Carlo Maria Giulini alla Pinacoteca De Nittis, ma anche il Teatro Curci e Castel del Monte. Le nuove composizioni prenderanno invece forma “in residenza”, presso il Laboratorio Urbano GOS, dove si terranno seminari, lectures, workshops e tutorati, a cura di artisti di altissimo prestigio ed esperienza, dal decano della Composizione Elettroacustica italiana, Giorgio Nottoli, al pianista contemporaneo italiano di maggior rilievo Emanuele Arciuli, il responsabile di RMN CLASSICAL di Londra, Rick Romano, la taiwanese Se –Lien Chuang e, fra le eccellenze compositive italiane, Riccardo Santoboni, Paolo Geminiani, Nicola Monopoli, Dario D’Ignazio.

I partecipanti saranno selezionati attraverso un bando nazionale che sarà presentato il 15 settembre, con tutti i dettagli degli eventi previsti e contestualmente pubblicato on – line.

“E’ con soddisfazione che apprendiamo la notizia di questo progetto di grande valore e importanza – ha detto il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito – perché sostiene i giovani e la creatività e il merito va alle due realtà, l’associazione Cultura e Musica “G. Curci” e Soundiff che, aggiudicandosi il bando, avranno l’opportunità di fare di Barletta un crocevia artistico, creativo e musicale, valorizzando il GOS e la periferia della città che per nove mesi sarà il centro per l’innovazione e la crescita del territorio, e mostrando anche i monumenti e i beni artistici e architettonici più suggestivi” .

