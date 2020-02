Acquisto auto: 3 italiani su 4 si affidano a internet, budget in calo

La disponibilità economica per provvedere all’acquisto di un’automobile da parte di cittadini italiani appare minore rispetto agli anni precedenti. Vediamo tutti i dati di settore aggiornati al 2019, delineando le varie tendenze degli italiani in fase di acquisto di una vettura.

Gli italiani tendono al risparmio

La cifra media spesa dai cittadini tricolori per una nuova vettura è scesa di 900 euro in un anno, arrivando a quota 21.500 euro in media (il 4% in meno rispetto al 2018), mettendo in evidenza la diffusa propensione al risparmio. Un’indagine, basata su 50mila richieste di preventivo effettuate nel corso dell’anno, ha messo in evidenza la forte preferenza da parte degli italiani delle automobili di fasce di prezzo comprese tra 10mila e 20mila euro (52% del totale); il 38% del campione preso in analisi ha optato per auto tra i 20mila e i 40mila euro e solo il 4% ha superato la soglia dei 40mila. Aumenta invece la fetta di popolazione che mira alla fascia più economica, ossia inferiore ai 10mila euro, passando dal 2% al 4%.

Anche le auto usate rappresentano spesso una soluzione più che valida per chi ha l’obiettivo di risparmiare su un acquisto di questo tipo (che può arrivare ad avere un peso non indifferente sul bilancio annuo familiare); trattandosi di vetture che presentano spesso delle condizioni ottimali, poi, sono sempre di più gli automobilisti che le prendono in considerazione in fase di acquisto.

Internet diventa cruciale in fase di scelta

In un contesto di questo tipo appare comprensibile la marcata tendenza degli italiani nello sfruttare le risorse presenti in rete per informarsi al meglio e procedere così all’acquisto dell’auto con una consapevolezza maggiore rispetto al passato. Soprattutto in fase di scelta, infatti, internet mette a disposizione un gran numero di materiale che può rivelarsi fondamentale per arrivare a una decisione che soddisfi tutti i criteri desiderati, motivo per cui ben 3 italiani su 4 scelgono il web come alleato in fase di scelta. A dimostrarlo è uno studio di Nielsen realizzato su 1000 utenti di età compresa tra i 18 e i 55 anni, secondo il quale il 75% degli intervistati riteneva fondamentale il ruolo di internet in fase di ricerca.

E non è tutto, perché molti italiani effettuano tale acquisto proprio tramite la rete, in particolar modo quando si tratta di vetture di seconda mano: sempre secondo tale studio, infatti, il 29% degli utenti cominciano la propria ricerca consultando i vari annunci dell’usato presenti su siti come Quattroruote, mentre il 26% preferisce un iter più “tradizionale”, recandosi personalmente in concessionaria.

In quali regioni si spende di più?

Prendendo in considerazione i dati relativi all’acquisto di automobili nelle varie regioni italiane, è possibile notare come alcune di queste presentino degli importi medi più alti di altre: il Trentino Alto Adige, la Val d’Aosta e il Veneto sono le tre regioni più “ricche” in questo senso, arrivando in vetta alla classifica nazionale con una spesa che si aggira in media sui 23.400 euro.

